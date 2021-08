Demonstratie op de Dam voor meer steun Afghaanse vluchtelingen

De demonstratie is een initiatief van Azadi, een beweging van jonge Afghaanse Nederlanders. Ze hebben zich aangesloten bij de internationale beweging 'Stop Killing Afghans Now', die vandaag in 15 andere Europese en Amerikaanse steden protesteert.

Oproep

Azadi wil met de demonstratie het kabinet oproepen om Afghanistan officieel als onveilig aan te merken, zodat vluchtelingen recht krijgen op bescherming en asiel. Verder wil de organisatie dat Nederland het uitzetten van ongedocumenteerde en uitgeprocedeerde Afghanen volledig en voor onbepaalde tijd wordt stopgezet. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de situatie in het Griekse vluchtelingenkamp Moria, waar volgens de organisatie meer dan 10.000 Afghanen vastzitten. Daar zouden massale mensenrechtenschendingen plaatsvinden.

De demonstratie begint om 15.00 uur.