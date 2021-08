Telers werken aan eigen ganzenplan: 'Aanvraag is ingediend bij provincie'

Telers in West-Friesland komen met een eigen plan van aanpak voor de ganzenoverlast , het verhogen van de weidevogelstand en het vergroten van de biodiversiteit. Het driejarige project heet 'Fauna in evenwicht' en is gisteren ingediend bij provincie Noord Holland.

Bloemkool- en broccoliteler Teun Laan, is één van de vijf telers die in het bestuur zit van het meerjarige project. Hij is erg blij dat de aanvraag is ingediend. "Dankzij dit project willen we alle partijen om de tafel krijgen en zo tot een oplossing komen." Met de partijen doelt Laan op: jagersverenigingen, telers, voor- en tegenstanders, universiteiten en faunabeheereenheid. "De schade is groot", vervolgt de teler. "En de frustratie wordt steeds erger. Groentetelers worden vaak als de slechteriken gezien, maar ik wil natuurlijk ook liever niet dat er ganzen worden afgeschoten. Ik vind dat de consument wel een beetje realistisch moet worden. De ganzen vreten ons land kaal en daar zijn wij als teler de dupe van."

"We moeten de biodiversiteit stimuleren, want fauna is niet meer in balans"

De gigantische ganzenpopulatie zorgt niet alleen voor tonnen aan schade bij telers, ook neemt de druk op de biodiversiteit in het gebied toe. "We moeten de biodiversiteit gaan stimuleren, want in sommige gebieden is de fauna niet meer in balans", concludeert Erna Steenhuis, netwerkmanager van vollegrondsgroente.net. "Dit komt doordat de ganzen een te grote hoeveelheid ruimte in beslag nemen. Dit heeft impact op weidevogels zoals: schooleksters en kieviten."

Alhoewel het precieze plan nog niet is uitgewerkt, is de ingediende aanvraag volgens Steenhuis wel nodig om het project van de grond te krijgen. "Er is onder andere ontwikkelgeld nodig om bijvoorbeeld expertise in te huren."

Druk op telers neemt toe

Wanneer een teler schade oploopt door de ganzen, kan dit worden gemeld. Het melden van deze schade kost 300 euro en bij goedkeuring krijgen de boeren een vergoeding van circa 80 procent. Toch is dit volgens Steenhuis niet genoeg. "Het voedselsysteem komt onder druk te staan. De boeren moeten leveren aan hun klanten, maar als dit niet lukt vanwege mislukte oogsten, moeten ze uiteindelijk misschien wel stoppen."

Begin november verwacht het bestuur een reactie op de aanvraag van het driejarige project 'Fauna in Evenwicht'.