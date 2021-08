Studenten genieten van introductieweek: "Opluchting dat we weer alles doen samen"

Overal in de stad kom je ze tegen, eerstejaarsstudenten van Hogeschool InHolland. Ze hebben hun introductieweek en die is dit jaar weer bijna als vanouds, met een traditionele rondleiding door de stad en activiteiten om elkaar beter te leren kennen. En daar is meer behoefte aan dan ooit tevoren. "Ja dit is top", vertelt een eerstejaars student uit Leiden. "Het is echt chill dat we hier met elkaar kunnen zijn."

Fredy Doornhof, woordvoerder van Hogeschool InHolland, ziet alleen maar blije gezichten deze week. "Het is echt een kippenvelmoment om de studenten weer op school te zien. Dit is de beste start van je studietijd. Je leert je stad kennen, maar ook je studiegenoten en de ouderejaars."

Vorig jaar bestond de hele introductieweek nog uit online-activiteiten, maar dit jaar is het programma weer bijna net zoals voor de coronapandemie. Alleen het samen slapen in een sporthal en de binnen-activiteiten kunnen niet doorgaan. Maar het mag de pret niet drukken. "Nee ik ben zo blij dat dit al mag, je hoort mij echt niet klagen", vertelt een studente.

De meeste studenten hebben veel tijd achter hun computer thuis doorgebracht tijdens de afgelopen anderhalf jaar."Ik heb het echt wel gemist om elkaar te zien,"vertelt een studente. "Ik vind dit zo leuk." Een andere studente vond het de eerste dag wel even spannend. "Ik was wel zenuwachtig omdat je toch nieuwe mensen gaat ontmoeten, maar het voelt wel als een opluchting dat je weer alles mag doen met elkaar."

De eerste dagen van deze week stonden in het teken van het leren kennen van de stad Haarlem. Best een grote stad vinden sommigen. "Ik kom van het platteland, dus dit is wel echt wennen", vertelt een studente.

In het tweede deel van de week worden veel activiteiten gedaan. Zo waren de studenten ook uitgenodigd bij de Haarlemse studentenroeivereniging Amphitrite aan het Spaarne om kennis te maken met het roeien. "Ik heb het nog nooit gedaan, alleen in Giethoorn een keer, dus ik ben benieuwd", lacht een student.

De week wordt door de meeste studenten afgesloten met pizza in het park. "Jammer dat die kroegentocht niet doorgaat", vindt een jongen. "Maar dat halen we later nog wel een keer in."