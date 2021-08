UvA-studenten moeten weer fysiek aanwezig zijn bij colleges

De mondkapjes mogen af als je op je studie- of werkplek bent. Voor tentamens is een maximale groepsgrootte van 75 personen van kracht als er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Als dat wel mogelijk is, vervalt deze maximale groepsgrootte.

Zorgen

In september is nog niet iedereen volledig beschermd tegen het coronavirus en dat leidt tot zorgen. Eerder deze week diende een UvA docent zijn ontslag in vanwege versoepelingen in het onderwijs. De Vrije Universiteit heeft besloten om de keuze tussen online of fysiek onderwijs aan de studenten en medewerkers zelf te laten.

De UvA begrijpt de zorgen over de gezondheidsrisico's bij contact met andere studenten of medewerkers. Zij laat weten dat "als je niet naar campus wil of kan komen vanwege een quarantaineplicht, een persoonlijke kwetsbare situatie of vanwege een kwetsbare thuissituatie, je contact kunt opnemen met je opleiding of leidinggevende om een oplossing te zoeken."

Volgende week gaat de intreeweek van start. Voor onderwijsgerelateerde introductieactiviteiten geldt een maximale groepsgrootte van 75 mensen, zonder 1,5 meter afstand. Voor andere activiteiten die week moet wel afstand gehouden worden.