Gemeenteschulden door toeslagenaffaire nu in de hele IJmond kwijtgescholden

De gemeenten in de IJmond hebben zeker 233 gezinnen in beeld van wie zij de gemeenteschulden mogen kwijtschelden omdat zij (mogelijk) gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire. Velsen en Beverwijk waren al begonnen met de compensatie, Heemskerk en Uitgeest volgen de komende tijd ook.

Belastingdienst

Per 1 januari moet de 'Verzamelwet hersteloperatie toeslagen' in werking treden. Die zorgt ervoor dat alle schulden van benadeelden in de toeslagenaffaire gemakkelijk kwijtgescholden kunnen worden. Gemeenten mogen alvast op die wet vooruitlopen en schulden van gedupeerden op zich nemen. Zij krijgen dat geld later weer terug van het Rijk. Kwijtschelding 'Binnenkort' ontvangen 48 gedupeerde gezinnen in Heemskerk een brief van de gemeente om de kwijtschelding in gang te zetten, hoewel de gemeente ook zegt te weten "dat sommigen daarvan geen schulden hebben, of niet op hulp zitten te wachten", aldus een woordvoerder. Ook 11 gezinnen uit Uitgeest kunnen een brief verwachten. Zij krijgen 'm volgens de gemeente "eind deze week of begin volgende week" .

De toeslagenaffaire De Belastingdienst vorderde van duizenden mensen onterecht kindertoeslag terug. Het totale bedrag per gezin liep soms op tot duizenden euro's. Niet iedereen kon dat betalen. Dat had een soort domino-effect: door die schulden konden mensen hun huis of rekeningen niet betalen en ontstonden er nog meer schulden. De kwestie is de reden dat het kabinet Rutte III vervroegd aftrad.

Van deze gezinnen is door de Belastingdienst vastgesteld dat zij benadeeld zijn in de affaire. Deze mensen hebben al 30.000 euro compensatie ontvangen. Het is niet duidelijk hoeveel andere gedupeerden in Heemskerk en Uitgeest aanspraak willen maken op de compensatie. Dat is in Velsen wel anders. Slechts 33 van de 80 gezinnen die de gemeente in beeld heeft, is officieel aangemerkt als gedupeerd. In Beverwijk zijn het er zelfs maar 25 van de 94. Taai probleem De kwestie blijft taai: niet alle door de Belastingdienst erkende gedupeerden hebben ook schulden bij de gemeente. Tegelijkertijd zijn niet alle mensen met schulden al door de dienst erkend als gedupeerde. Een woordvoerder van de gemeente Velsen zegt: "Op geen van de 33 gezinnen die aansprak kunnen maken op de regeling hebben wij een vordering uitstaan, dus wij kunnen hen ook niets kwijtschelden." Ook niet iedereen wil hulp van de gemeente: "Het Sociaal Team van Beverwijk zet zich in om in contact te komen met alle gezinnen die mogelijk gedupeerd zijn", meldt een woordvoerder. "Tot nu toe hebben 63 gezinnen aangegeven geen behoefte aan ondersteuning van de gemeente te hebben."