Toeslagenschulden laten kwijtschelden? Het kan, maar niet iedereen wil het

Velsense gedupeerden van de toeslagenaffaire hoeven openstaande vorderingen van de gemeente van voor 2021 niet te betalen. Het gaat om alle openstaande schulden, met de rente en eventuele deurwaarderskosten. De gemeente wil zo "maximaal meewerken aan een schuldenvrije toekomst voor deze gedupeerden", zegt wethouder Marianne Steijn.

Het gaat in totaal om zo'n zeventig gezinnen in Velsen, hoewel nieuwe gedupeerden zich blijven aanmelden bij de Belastingdienst en het aantal dus nog kan oplopen. Met zo'n vijftig gedupeerden heeft de gemeente ook gesproken.

Het verleden niet oprakelen

Maar niet iedereen wil gebruik maken van de regeling van de gemeente. "Uit de gesprekken komt onder naar voren dat zo'n tien tot twintig ouders geen gebruik willen maken van het hulpaanbod", zegt een woordvoerder. "Sommigen zeiden dat zij hun leven weer op de rit hebben en het verleden niet weer op willen rakelen."

Met de hulp aan haar inwoners neemt Velsen alvast een voorschot op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, die naar verwachting pas in januari 2022 in werking gaat. Vanaf dat moment vergoedt het Rijk op haar beurt de gemeentes en andere uitvoeringsinstanties voor de kosten die zij gemaakt hebben om slachtoffers van de toeslagenaffaire te helpen.

Meewerken aan een schuldenvrije toekomst

Wethouder Steijn: "Ik wil dat we het leed dat gedupeerden is aangedaan erkennen en hen helpen waar we kunnen. Hiervoor ondernemen we nu al actie. Onze inzet: maximaal meewerken aan een schuldenvrije toekomst voor deze gedupeerden.”

Van duizenden mensen vorderde de Belastingdienst ten onrechte kindertoeslagen terug. De kosten liepen in sommige gevallen op tot duizenden euro's. Daarna stapelden de problemen zich op: sommigen konden door die schulden ook hun huur, hypotheek en belastingen niet meer betalen. Het kabinet Rutte III is uiteindelijk gevallen door een vernietigend rapport over de affaire.

Eerder bracht NH Nieuws in kaart dat ook inwoners van andere gemeenten in de IJmond benadeeld zijn in de affaire.

Heemskerk en Beverwijk

De gemeenten Heemskerk en Beverwijk zijn bezig met soortgelijke plannen."Het college van B&W van de gemeente Beverwijk behandelt hierover komende dinsdag een stuk", laat een woordvoerder weten.

In Heemskerk hebben "tot nu toe hebben vijftien mensen compensatie gehad van de Belastingdienst", meldt een woordvoerder. We ontvangen vandaag een volledige lijst van de dienst waarin staat wie er voor kwijtschelding in aanmerking komt. De gemeente Heemskerk gaat ook anticiperen op de komende Verzamelwet hersteloperatie kinderopvangtoeslag."