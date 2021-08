Wedemeijer hoopt als nieuwe wethouder wonen de woekerprijzen aan te kunnen pakken

De beoogde nieuwe wethouder Jakob Wedemeijer (SP) hoopt ondanks het feit dat hij maar voor een korte termijn werkzaam is de grootste problemen op de woningmarkt aan te kunnen pakken. "De markt is overgekookt."

Gefeliciteerd met uw voordracht als nieuwe wethouder. Heeft u er lang over moeten nadenken?

"Ik ben door mijn partij gevraagd om mij op de kandidatenlijst te laten zetten. Ik heb er twee weken over nagedacht en uiteindelijk besloten om het te doen. De SP wil graag het werk afmaken en vindt het belangrijk om in de coalitie te blijven. Er is nog veel te doen. Het dossier Wonen is té urgent."

De gemeenteraadsverkiezingen zijn al in maart. Wat kunt u in zo'n korte tijd voor elkaar krijgen?

"Ik ben nog geen wethouder, daar gaat de raad natuurlijk eerst over. Maar ik heb eigenlijk twee grote speerpunten. Allereerst wil ik dat er een onderzoek komt naar het opkopen van sociale huurwoningen. Daarnaast wil ik het onderwerp opkoopberscherming op de agenda zetten. Dat houdt in dat eigenaars van woningen verplicht worden om ook in die woning te wonen."