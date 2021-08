Wedemeijer beoogd opvolger van opgestapte Ivens als wethouder Wonen

Jakob Wedemeijer is de beoogd nieuwe wethouder Wonen in Amsterdam. De SP schuift de stadsdeelbestuurder in Zuidoost naar voren als opvolger van de de opgestapte Laurens Ivens.

Dat maakt de SP bekend. Wedemeijer is nog betrekkelijk nieuw in Amsterdam. Voor hij hier neerstreek, was hij onder meer raadslid in de gemeente Heerhugowaard. Vervolgens werkte hij tussen 2016 en 2018 als wethouder in Eindhoven. Sindsdien is hij stadsdeelbestuurder in Zuidoost.

'Soepele overgang' De beoogde nieuwe wethouder verwacht een soepele overgang naar het stadsbestuur. “Het helpt enorm dat ik al drie jaar bestuurder ben in zo’n bijzonder stadsdeel als Zuidoost, waarin alle aspecten van de Amsterdamse cultuur samenkomen", zegt hij. "De onderwerpen waar ik nu verantwoordelijk voor ben zijn voor een deel hetzelfde met wat ik hoop te gaan doen als wethouder.”



“Wonen is een van de belangrijkste onderwerpen die spelen in Amsterdam. Ik hoop volop door te gaan met de strijd vóór meer betaalbare huizen en goede buurten, tégen de tweedeling en tegen de kwalijke invloed van het grote geld. Ik zou graag de handschoen oppakken om maatregelen in te voeren tegen het opkopen van huizen door beleggers, of de verbetering van ontwikkelbuurten stappen verder te brengen. Zijn voorganger Laurens Ivens stapte begin juli op na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De gemeenteraad moet nog instemmen met de benoeming van Wedemeijer. De verwachting is dat dat bij de eerste raadsvergadering half september gaat gebeuren.