Schagen en Den Helder jojoën in coronabesmettingen, totaal blijft dalen

Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is verder gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Voor Noord-Holland Noord is nog steeds het risiconiveau 'zorgelijk' van toepassing.

De gemeenten Schagen en Den Helder lijken een beetje te jojoën. Waar in Den Helder vorige week dubbel zoveel besmettingen werden geteld en in Schagen het juist was gehalveerd, is dat nu andersom. Den Helder is nu weer terug naar 35 besmettingen, Schagen is gestegen naar 47. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 101,1 mensen positief getest.

De dalende trend zet zich in Hollands Kroon verder door: van 34 besmettingen twee weken geleden naar 23 vorige week. De minste nieuwe besmettingen werden, zoals vrijwel elke week, geteld op Texel. Daar zijn in de afgelopen week per 100.000 inwoners 22,1 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er drie personen positief hebben getest op corona.

In de afgelopen twee weken is niemand in het ziekenhuis opgenomen met corona. Wel is in deze periode één inwoner uit de gemeente Schagen overleden aan de gevolgen van het virus.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: