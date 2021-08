Besmettingen blijven dalen: verdere daling in Schagen en verdubbeling in Den Helder

Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is verder gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Het risiconiveau voor Noord-Holland Noord is sinds vorige week terug naar 'zorgelijk'.

Terwijl het totaal aantal besmettingen is gedaald in de regio, zijn er toch opvallende veranderingen merkbaar. Zo is het aantal nieuwe besmettingen in de gemeente Den Helder bijna verdubbeld: van 34 twee weken geleden naar 61 vorige week. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 108,4 mensen positief getest, het hoogste aantal in de Noordkop.

Daarentegen is het aantal besmettingen in de gemeente Schagen juist fors gedaald. Waar er twee weken geleden nog 59 nieuwe besmettingen werden geteld, zit dat nu op slechts 24 vorige week. Hollands Kroon is met 34 besmettingen afgelopen week praktisch gelijk gebleven. Ook op Texel is met vier nieuwe besmettingen weinig veranderd.

In de afgelopen twee weken zijn twee inwoners uit de gemeente Hollands Kroon opgenomen in het ziekenhuis vanwege een besmetting met het coronavirus. Eén inwoner uit de gemeente Schagen overleed in de afgelopen twee weken aan de gevolgen van het virus.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: