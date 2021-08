Aantal coronabesmettingen in Noordkop daalt verder, wel weer een sterfgeval

Na een korte opleving van het coronavirus is het aantal mensen in de Kop van Noord-Holland dat de afgelopen twee weken positief is getest verder gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Sinds vorige week geldt voor Noord-Holland Noord het lagere risiconiveau 'ernstig'.

De gemeente Schagen telt de meeste nieuwe coronabesmettingen. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 126,9 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen week 59 personen positief zijn getest op corona. Een persoon werd in de afgelopen twee weken in het ziekenhuis opgenomen vanwege een coronabesmetting.

In Hollands Kroon werden afgelopen week 38 mensen positief getest op corona, in Den Helder 34. Op Texel, waar iedereen al de kans heeft gehad om twee coronavaccinaties te krijgen, ligt het aantal weer het laagst van de hele regio. Daar werden vorige week vijf mensen positief getest op het virus. Per 100.000 inwoners zijn dat er 36,8.

Naast de ene ziekenhuisopname is in de afgelopen twee weken ook één coronapatiënt overleden aan de gevolgen van het virus. Ook deze persoon komt uit de gemeente Schagen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: