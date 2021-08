Personeel op scholen met achterstanden krijgt tijdelijk extra salaris: "Erkenning voor het werk"

"Scholen staan voor de grote opgave om leervertragingen als gevolg van corona in te halen", aldus demissionair minister Slob. "Op scholen met veel uitdagende leerlingen is dit extra ingewikkeld. Deze scholen hebben de meeste moeite met het lerarentekort: het verloop van personeel is hoger en zij krijgen vacatures moeilijker vervuld."

Een van deze scholen is De Schakel in Zuidoost. Directeur Robert Poggenklaas is blij met de toelage: "Het is een erkenning voor het werk. Het werken met kinderen met een achterstand vraagt nu eenmaal meer van het team. We zijn er dus er blij mee."

De directeur is met name tevreden dat de toelage geldt voor het hele team: "We doen het met zijn allen, een onderwijsassistent is net zo hard nodig als een docent."