Ongeloof bij spelers en trainer van Telstar na deceptie tegen Roda JC: "Helemaal in de war"

Spelers van Telstar vielen na het laatste fluitsignaal van ongeloof op de grond. De Witte Leeuwen verloren in de allerlaatste seconde in eigen huis van Roda JC. "Goede stilte in de kleedkamer."

De stadionspeaker riep middenvelder Cas Dijkstra na afloop om als 'man of the match'. De middenvelder viel op met een mooie treffer en een geweldige assist met de hak. Echter beleeft hij hier weinig plezier aan. "Even helemaal in de war." Bekijk hieronder de reactie van Dijkstra.

