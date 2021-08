Telstar geeft voorsprong uit handen en verliest in slotseconden van Roda JC

Door een tegendoelpunt in blessuretijd heeft Telstar vanavond verloren van Roda JC. Cas Dijkstra, Rashaan Fernandes en Glynor Plet zorgden ervoor dat de Witte Leeuwen na een uur met 3-1 voor stonden, maar de Limburgers kwamen terug. Ex-Witte Leeuw Fabian Serrarens dompelde Velsen-Zuid in de laatste seconden in rouw.

In de levendige openingsfase had de ploeg van trainer Andries Jonker het betere van het spel, maar in de 22e minuut werd het plots 0-1. Niek Vossebelt zette Roda JC uit de rebound op voorsprong.

Van achterstand naar ruime voorsprong

Door die tegengoal lieten de Witte Leeuwen zich niet uit het veld slaan, want drie minuten later tekende middenvelder Dijkstra voor de gelijkmaker. Hij volleerde heerlijk raak na een afgemeten voorzet van spits Plet.

Dijkstra liet zich even later weer zien. Hij bediende Fernandes met een fraai hakje, waarna de middenvelder met een laag schot Telstar op voorsprong zette. Vlak voor rust kwam daar zelfs nog een doelpunt bij. Nu was Fernandes de aangever en Plet de afmaker. Met een volley zorgde hij voor een marge van twee halverwege.

Twee tegengoals in twee minuten

Telstar leek de voorsprong na rust de consolideren. Het eerste kwartier was er niks aan de hand, maar vijf minuten later stond het zowaar 3-3. Eerst schoot Stefano Marzo raak uit de rebound, nadat Xian Emmers de paal raakte. Twee minuten daarna schoot Emmers wel raak; hij passeerde doelman Trevor Doornbusch in de korte hoek.

Die gelijkmaker zorgde voor een levendige slotfase, waarin beide ploegen op zoek gingen naar de drie punten. Het leek bij 3-3 te blijven, maar Serrarens bepaalde anders in de 96e minuut met een snoeiharde volley. Zodoende heeft Telstar twee punten na drie wedstrijden en is het de nummer dertien van de eerste divisie.

Opstelling Telstar: Doornbusch; Liesdek (Van Velzen/74), Molenaar (Aktas/78), Bensabouh, Berenstein, Blackson (Vlijter/87); Dijkstra, Fernandes, Overtoom; Smit (Kökcü/87), Plet