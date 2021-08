Schreeuwend tekort aan hoveniers en groenvoorzieners, nieuw personeel onvindbaar

Hoveniers hebben last van een schreeuwend tekort aan personeel. Dat blijkt uit navraag bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners. Groenvoorzieners kunnen veel nieuwe opdrachten niet aannemen door het tekort aan nieuwe aanwas. Het UWV noemt de sector 'kansrijk' voor wie werk zoekt.

Personeelstekort bij hoveniers - Edwin Schiks,/NH Nieuws

Volgens UWV-arbeidsmarktadviseur Bedia Can stijgt de vraag naar de diensten van hoveniers, groenvoorzieners en boomverzorgers. Dat heeft volgens Can te maken met de groeiende interesse naar het inzetten van groen voor meer verkoeling in de tuin. Ook willen mensen meer groen om biodiversiteit te creëren en overlast door regenwater bij extreme buien te voorkomen. Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, moeten er bij veel bedrijven extra werknemers bij.

Meer vacatures dan werklozen In het tweede kwartaal van dit jaar waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Noord-Holland 112 vacatures per 100 werklozen. In totaal waren er 63,6 duizend vacatures tegenover 57 duizend werklozen. Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen is er onder meer een groot tekort aan werknemers in de dienstensector.

Maar nieuw personeel vinden blijkt volgens de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) enorm lastig. "In het hele land is er een tekort", laat voorzitter Egbert Roozen weten. Daar weet Edwin Schiks, bedrijfsleider bij Schadeberg Stedengroen uit het West-Friese Hem, alles van."We hebben bij elkaar achttien man in dienst, terwijl we er achtentwintig nodig hebben." "Personeel is niet te krijgen", zegt ook Ariën Oudendijk, directeur bij Oudendijk Hoveniers. Waar het hoveniersbedrijf voorheen vooral in Den Helder en Julianadorp aan de slag ging, werken ze nu ook buiten de regio, van Alkmaar tot en met Rijswijk. "De komende vier jaar kunnen we niet of nauwelijks extra werk aannemen. Ik heb er gewoon de werknemers niet voor."

Volgens UWV-adviseur Can is er vooral behoefte aan personeel dat is opgeleid op mbo-3 of mbo-4 niveau. "Daar zit ook vaak de mismatch. Er zijn weliswaar kandidaten die 'iets' in de groenvoorziening willen doen, maar niet gediplomeerd zijn. Door de drukte die werkgevers zelf hebben, vinden ze vaak de tijd niet om mensen op te leiden." "We werken nu met mensen via uitzendbureaus, maar dat kost wel de nodige investering. Mensen kunnen namelijk niet direct wat wij willen dat zij kunnen", zegt bedrijfsleider Schiks. Om tot een oplossing te komen, zoekt de VHG vooral de samenwerking met scholen op. Onder meer met het Clusius College. Leerlingen werven In Hoorn en Schagen kunnen leerlingen daar terecht voor de opleiding Tuin, Park en Landschap. "We zijn aan het kijken hoe we leerlingen die wel al op het Clusius College zitten, maar voor een andere richting hebben gekozen, alsnog kunnen overhalen voor een toekomst als hovenier", laat voorzitter Roozen weten. Ook probeert de vereniging hierbij regionale bedrijven te betrekken. "Zodat leerlingen kunnen zien wat het vak te bieden heeft." Dat lijkt aardig zijn vruchten af te werpen. Volgens Dianne Hekman, woordvoerder van het Clusius College, is er perspectief. "We zien dat het aantal aanmeldingen groeit. In vergelijking tot twee jaar terug, is er een toename van 15 procent bij zij-instromers en jongeren. Mogelijk melden zich in september en oktober nog meer mensen aan."