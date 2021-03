Hoveniers hebben het drukker dan ooit sinds corona: "Nog nooit zo extreem gehad"

Veel mensen zaten door corona de afgelopen zomer thuis zonder werk, maar dat was niet voor iedereen het geval. Sommige bedrijfstakken hebben het juist veel drukker. Voor hoveniers is het bijvoorbeeld de afgelopen jaar drukker dan ooit geweest. "Ik heb het nog nooit zo extreem druk gehad", vertelt Laurens Poel van Poel Hoveniers.

"Voor dit jaar nemen wij eigenlijk al geen klanten meer aan", vertelt Bas Stricker van Stricker Hoveniers aan NH Nieuws. Samen met zijn broer en vader doen zij veel tuinklussen in Amsterdam, Badhoevedorp en Monnickendam. Op dit moment kan de familie de hoge druk nog wel aan. "Maar dat komt vooral omdat we nu even geen werk meer aannemen. En zo goed mogelijk proberen te plannen."

Tekort aan materiaal

Vooral aan alle materialen komen is momenteel een probleem volgens tuinman Rob Vis van Holland Hoveniers. "De vraag is hoog op het moment en bepaalde fabrieken en zagerijen staan stil of werken op halve kracht." Het verbouwen of aanleggen van een tuin kan daardoor langer duren. "Als er iets niet is dan is dat er niet, dan moeten de mensen maar wachten, want dat is overmacht. We maken nu de tuinen met de materialen die wel over zijn."

Ook bij Stricker worden klussen uitgesteld omdat ze niet aan bepaalde materialen kunnen komen. "Leveringen en dan voornamelijk met hout hebben veel vertraging. Onze klanten moeten nu gewoon veel geduld hebben tijdens een klus."

Niet op vakantie

Door corona zitten mensen veel thuis, gaan niet meer op vakantie en laten daardoor volgens de hoveniers meer hun tuin opknappen. "Het is meestal zo dat de maanden maart en april het drukste zijn met aanvragen, maar dat is nu al in januari begonnen", legt Stricker uit.

Ook bij Holland Hoveniers ervaren ze meer drukte dan voorheen. Volgens Vis komt dit nu door de coronacrisis. "Mensen zijn allemaal thuis en gaan niet meer op vakantie." Men heeft meer geld over om een tuin op te knappen.

Toch maar ondanks de drukte niet geklaagd worden volgens Stricker. "Het is momenteel wel heel veel werk, maar we mogen ook niet klagen. We mogen van geluk spreken dat wij - het in tegenstelling tot andere ondernemers - zo druk hebben."