VIDEO: Transportvliegtuig met Nederlandse evacués uit Afghanistan geland op Schiphol

Het C-17 Globemaster-transportvliegtuig met 35 Nederlandse evacués uit Afghanistan is aangekomen op Schiphol. Even voor 23.00 uur landde de militaire Boeing, met een vertraging van zo'n twee uur, op de Polderbaan. De passagiers zijn vandaag met een andere C-17 opgehaald in Kabul en in Tbilisi overgestapt op deze evacuatievlucht naar Schiphol.

De Boeing C-17 Globemaster III op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Na de landing is het militaire toestel naar een platform getaxied waar de passagiers werden opgewacht door bussen. De plek waar het toestel geparkeerd stond wordt vooral gebruikt voor het langer parkeren van vliegtuigen, het ijsvrij maken van toestellen en in zeldzamere gevallen ook voor het in- en uit laten stappen van passagiers. De C-17 Globemaster landde even voor 23.00 uur op de Polderbaan van Schiphol:

De C-17 landt op een zeer donker Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Nederland heeft de beschikking tot drie Boeing C-17 Globemaster III-transportvliegtuigen, die ze moet delen met elf andere landen. De thuisbasis van de vliegtuigen is een militaire luchthaven in Hongarije. Behalve 35 Nederlanders zijn ook er Britten, Duitsers en Belgen meegevlogen vanuit Kabul.

