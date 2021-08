Definitief geen feesttenten tijdens de kermis: "Dat is waardeloos"

Na de harddraverij en de wielerronde, gaat er ook een streep door de horeca-evenementen tijdens de feestweek begin september in Heemskerk. Dat heeft de gemeente gisteren besloten. Monique Witvoet, bedrijfsleider bij Grand Café Van Ruysdael in het centrum van het dorp, noemt de situatie 'waardeloos'. "Wij vinden en hoopten dat het had gekund."

Doordat er op de persconferentie van afgelopen vrijdag geen versoepelingen zijn aangekondigd op het gebied van evenementen, is het voor horecaondernemers te moeilijk een veilig en gezellig evenement te organiseren op 1, 2 en 3 september, vindt de gemeente.

Een evenement zonder vaste zitplaatsen en met testen voor toegang in de buitenlucht mag voor maximaal 750 mensen. Dat is slechts een fractie van de te verwachten aantallen, en dus kan het niet doorgaan, meldt een woordvoerder.

"Na vrijdag wisten we genoeg"

Witvoet: "Voor vrijdag waren we nog wel positief, de besmettingsaantallen gingen naar beneden en er werd aangekondigd dat de Formule 1 door zou gaan. Het zag er eigenlijk allemaal heel goed uit. Maar na vrijdag wisten we natuurlijk genoeg. En gisteren besloot de burgemeester dat het niet kon."

Ook burgemeester Sicko Heldoorn en wethouder Aad Schoorl balen van de situatie:

“We vinden het enorm jammer dat de coronaregels niet op tijd voor onze traditionele eerste week van september versoepeld zijn. We hadden het de horecaondernemers echt gegund, na de heel zware periode die zij achter de rug hebben.”

Er is een kermis met attracties

De horeca is wel open, onder regels zoals die nu ook gelden. Ook is er een kermis met attracties aan de Johannes Poststraat.

De gemeente zegt daar met camera's te gaan controleren of het maximale aantal van 2.000 bezoekers niet overschreden wordt.

"Nu echt dichtbij een uitweg"

Twee weken geleden werd al duidelijk dat de populaire harddraverij en de wielerronde voor de tweede keer niet door zouden gaan. De voorzitter van de harddraverijvereniging Gerard Post Uiterweer toonde zich daar teleurgesteld overtegen NH Nieuws, maar blikte ook alvast vooruit op volgend jaar:

"Ik kan me bijna niet voorstellen dat we volgend jaar nóg in deze situatie zitten. Laten we ervan uitgaan dat we nu echt dicht bij een uitweg zijn."