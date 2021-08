Harddraverij en wielerronde gaan niet door: "Het zit er helaas echt niet in"

Voor de tweede keer op rij gaan de harddraverij en wielerronde in Heemskerk niet door. De race met bijbehorend volksfeest zou op donderdag 2 september plaatsvinden. De kermis met attracties, die woensdag 1 september begint, gaat wel door. Horeca is open, maar het is nog onduidelijk wat die precies kunnen en mogen organiseren.

De harddraverijvereniging Heemskerk is teleurgesteld, maar kijkt alvast naar volgend jaar. "De situatie zoals die nu is laat geen ruimte. We hebben alle opties uitgebreid onderzocht en besproken. Maar het is niet anders. We gaan er vanuit dat het in 2022 wel weer kan."

Eerder leek de kans juist groot dat het evenement dit jaar wel door zou gaan.

Ook burgemeester Sicko Heldoorn vindt het jammer: "Het is heel spijtig dat de volksfeesten niet zoals vanouds door kunnen gaan. Maar het zit er helaas echt niet in dit jaar."

De kermis met attracties aan de Johannes Poststraat gaat wel door van woensdag tot en met vrijdag. Er mogen 2.000 mensen op het terrein. Camera's houden in de gaten hoeveel mensen er zijn, anderen zullen buiten het terrein moeten wachten.