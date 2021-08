West-Friesland NL V Lappendag in Hoorn verloopt goed: "Bezoekers zijn erg gezellig"

Slechts enkele koopjesjagers en feestgangers waren vanmorgen vroeg al 'te lappen'. En nog altijd is de jaarlijkse Lappendag in Hoorn in volle gang. Ondanks dat veel Horinezen al sinds vanmorgen bier aan het drinken zijn, zit de sfeer er nog altijd goed in.

NH Nieuws

"Veel van de gasten die er vanmorgen zaten, zitten er nu nog steeds", zegt horecaondernemer Jort Poeze, eigenaar van De Klinker op de Roode Steen. "De sfeer zit er goed in en de bezoekers zijn erg gezellig." Normaal gesproken komt er aan het einde van een middag ook een einde aan de Lappendag. De kroegen - die dan al sinds de ochtend vol zitten - moeten dan de tap en de deuren dichtdraaien. Deze zogenoemde drooglegging is dit jaar niet ingesteld. "In het verleden mochten we na vier uur 's middags geen drank meer schenken op Lappendag, maar dit jaar mag dit tot middernacht."



"Ik moest het wel aan een paar klanten uitleggen vandaag", lacht de eigenaar. "Maar ik denk uiteindelijk wel dat dit een betere oplossing is. Mocht het onverhoopt niet meer gezellig worden, dan sluiten we de tent alsnog eerder."

Handhavers en beveiligers Handhavers houden de hele dag en avond in samenwerking met de beveiligers toezicht op de Roode Steen. Volgens Jara Hof, woordvoerder van de gemeente Hoorn verloop dit soepel. "De samenwerking met de horeca verloopt goed. Op de Roode Steen spreken de beveiligers het publiek op het terras aan wanneer nodig. De regels worden goed nageleefd en de sfeer is over het algemeen goed."



Op de Dubbele Buurt beginnen de biertjes in te werken waardoor er iets meer inzet nodig. Daarom spreken boa's in samenwerking met de horeca het publiek aan wanneer dat nodig. De extra beveiligers zijn door de gemeente Hoorn ingehuurd.