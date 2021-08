Rustige start van Hoornse Lappendag: "Het is de mooiste dag van het jaar"

Als afsluiter van de kermisweek is vanmorgen in Hoorn de jaarlijkse Lappendag van start gegaan. De Horinezen zitten al vroeg aan het bier, winkeliers geven korting, maar van de traditionele marktkraampjes onbreekt dit jaar ieder spoor.

Om half negen vanmorgen zijn enkele bezoekers al fanatiek Lappendag aan het vieren op het terras. "Dit is pas mijn eerste biertje", lacht een Horinees die bij Proeflokaal Charlies geniet van zijn goudgele rakker. "Maar hoeveel biertjes het vandaag gaan worden, weet ik nog niet. Waarschijnlijk ga ik wel de tel kwijtraken." Een andere bezoeker die bij De Klinker op het plein van De Roode steen zit, is ook vroeg te vinden op het terras. "Het is de mooiste dag van het jaar!" Topdag Jort Poeze, eigenaar van De Klinker, is blij dat zijn terras vol zit met gasten. "Wij vonden het leuk om een Lappensale te houden, dus het plan is om ieder uur met een andere aanbieding te komen. We willen natuurlijk ook op de laatste dag er een feestje van maken." Voor de ondernemer waren de afgelopen tien dagen een gekkenhuis. Ook bij Charlies Proeflokaal is eigenaar Frans van Staveren in zijn nopjes. "Het voelt goed om voor de mensen weer te schenken en het is de bedoeling om er een topdag van te maken. Ik ben zelf al zestien dagen bezig, dus vanavond ga ik een biertje doen. "

"Mooi skuun an zitten en gewoon lekker bier drinken, dat is Lappendag", vertelt een trotse Horinees op het terras van De Klinker. Wat Lappendag betekent weet de jongeman maar al te goed "De dames gingen vroeger kleding kopen op de markt en de mannen gingen dan bier drinken. Het is een mooie traditie die je in ere moet houden."

Lege straten Ondanks dat de meeste Lappendagvierders tevreden zijn met de situatie, is het straatbeeld erg rustig in vergelijking met eerdere jaren. Waar normaal gesproken de marktkraampjes in de straten te vinden waren, zie je er nu geen enkel kraampje. Net als vorig jaar. Volgens een serveerster is er dan ook niet echt te spreken over een Lappendag. "Het is meer een terrassendag", concludeert ze. "Maar een echte Lappendag is het dit jaar zeker niet."

