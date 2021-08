IJmond NL V Stormachtige primeur: elektrische pont vaart over Noordzeekanaal

Voor het eerst voer vanmorgen in Velsen een elektrische pont met passagiers over het Noordzeekanaal, een historisch moment. Het is de eerste van de in totaal vijf schepen die komende jaren de oude dieselponten gaan vervangen. Wat de reizigers vooral opvalt: de stilte aan boord.

"Ik maak dagelijks gebruik van de pont", zegt een vrouw uit IJmuiden, "En stoor me mateloos aan de herrie en de rook van de oude pont. Dit is echt een enorme verbetering. Je kunt elkaar tenminste weer verstaan." Een fietser uit Santpoort is blij verrast door de ruime. "Het is net of deze pont veel groter is. Het ziet er ruim uit, het is heel comfortabel."

Quote "Met windkracht drie kan iedereen varen, maar met windkracht zeven is het toch een ander verhaal" schipper Cor Dijkhuizen

De stormachtige wind maakt de overtochten vandaag een uitdaging voor de schippers. "Ik word meteen op de proef gesteld", zegt schipper Cor Dijkhuizen met een lach. "Met windkracht drie kan iedereen varen, maar met windkracht zeven is het toch een ander verhaal." Hij slaat zich er goed doorheen. De gloednieuwe boot zoeft over het water. Tijdens de stop in Velsen-Noord wordt het schip telkens opgeladen. Eus Drossaers, manager GVB-veren, ziet het allemaal lachend aan. Hij is blij dat de overgang van de oude dieselponten naar de elektrisch aangedreven schepen een feit is. "Het was hard nodig", zegt hij. "De oude ponten zijn een zorgenkindje. Als er een onderdeel stuk is, is dat niet meer beschikbaar. Daar zijn we nu van verlost, het is echt een bijzondere dag voor ons."