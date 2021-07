Nieuwe pont Velsen wordt vrijdag gedoopt, maar gaat nog niet varen

Het GVB doopt de nieuwe elektrische pont tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid komende vrijdag. Varen gaat hij nog niet, want voorlopig blijft de oude dienstregeling met het oude vaartuig van kracht. "Het proces is zodanig bespoedigd dat we de pont eerder dan verwacht kunnen dopen", zegt een woordvoerder van het GVB.

In mei draaide het vervoersbedrijf al testvaarten met de NZK Pont 100, maar de elektrische pont zou pas in het laatste kwartaal van dit jaar in gebruik genomen worden. Dat wordt eerder, maar de GVB doet komende vrijdag uit de doeken wanneer precies.

Tijdens de testvaart in mei viel vooral de stilte op. De oude dieselponten produceren een monotoon geronk. Dit milieuvriendelijke exemplaar glijdt over het water; als een zeilboot zonder zeilen.

Eerste van vijf

De NZK Pont 100 is de eerste van vijf elektrische boten die het GVB met de gemeente Amsterdam gaat inzetten op het Noordzeekanaal. Ze vervangen de bijna negentig jaar oude schepen die nogal wat mankementen vertoonden en bij gebrek aan beschikbare onderdelen soms aan de kant moesten worden gehouden.

In Velsen leidde dat tot problemen. Door de afsluiting van de sluisroute vanwege de bouw van de nieuwe zeesluis, was de druk op de pont groot. Nu de sluisroute weer open is en in het vierde kwartaal de nieuwe pont kan worden ingezet, verwacht het GVB dat de overtochten soepeler zullen verlopen.