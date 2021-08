'Meest esthetische Pride-foto' roept stortvloed aan reacties op

Een tuin aan de Zoutkeetsgracht in 2008. Mannen in leren boxershorts zijn druk in de weer met zonnebrandcrème. Ze varen die dag mee met de Canal Parade op een boot van Mister B, een specialist in fetisj, leer en rubber. Op de voorgrond staat een kind, de dan 2-jarige Jetske, met een schommel in haar hand. Gisteren werd de foto van maker Jan van Breda door een vakjury uitgeroepen tot meest esthetische foto van 25 jaar Pride. Op social media buitelen de mensen over elkaar heen.

Naast een flink aantal homofobe reacties vallen veel mensen over het feit dat juist deze foto als meest esthetische is gekozen door de jury. ''Meest esthetisch? Iedereen mag zichzelf zijn. Maar wat er nu gebeurt, is over de top. En kinderen overal bij betrekken? '', reageert iemand op Twitter. ''En zo gaan we langzaam naar het normaliseren van naakte volwassenen met kinderen....'', is een andere reactie.

De maker van de foto, Jan van Breda, was in 2008 te gast op de boot van Mister B. ''Ieder jaar stelde een familie aan de Zoutkeetsgracht in het centrum hun tuin beschikbaar aan de mannen om zich om te kleden voordat ze de boot opgingen. ''Ik ga hier foto's van maken, vind je dat goed?'', vroeg Van Breda aan de moeder van het gezin. ''Geen probleem'', kreeg hij te horen. Een dag later verscheen de foto op de voorpagina van Het Parool. ''Er was niks aan de hand toen, ik kan mij niet herinneren dat er toen iemand over gevallen is.''

Naaktheid en kinderen

''Deze foto verbeeldt, in zijn compositie -kind op de voorgrond, mannen die zich voorbereiden op

Canal Parade op de achtergrond, iedereen druk met z’n eigen bezigheden en fascinaties- subliem

wat hopelijk vanzelfsprekend zal blijven: dat we, niet gehinderd door vooroordelen, en haast

argeloos, allemaal naast elkaar mogen en kunnen bestaan. Daarmee is het ook een portret van

een (gedroomde) vreugdevolle en zorgeloze toekomst.'', schrijft de jury in het oordeel over de foto. \

En dat stuit de Amsterdamse fractievertegenwoordiger van de ChristenUnie Gerjan van den Heuvel tegen de borst. ''Ik mag hopen dat het nooit vanzelfsprekend wordt dat we kinderen tussen een groep halfnaakte mannen in leer zetten'', tweet hij gisteravond. Vandaag zegt hij tegen AT5/NH Nieuws: ''Het gaat mij om het statement van de jury dat we dit normaal moeten gaan vinden. Iedereen moet zelf een grens kunnen trekken als het gaat om kinderen en seksualiteit. Als ouders hun kinderen ter educatie meenemen naar de Canal Parade moeten ze dat zelf weten, dat is hun eigen keuze.''

Op Twitter krijgt Van den Heuvel het verwijt dat hij homoseksualiteit bewust zou verbinden met pedofilie. ''Jow, ouwe stemmingmakert! Als je homo zijn met pedofilie verbindt, snap je vast wel dat ik jouw tweet met geweld tegen homo’s verbind, toch? Kusjes'', reageert iemand. ''Dat is absoluut niet mijn bedoeling, daar neem ik afstand van'', zegt de volksvertegenwoordiger. ''De foto heeft niks met seks te maken'', zegt Van Breda. ''Op tv en internet zien ze tegenwoordig ergere dingen.''