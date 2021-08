Advocaat wil onafhankelijk onderzoek naar 'wangedrag' van 18 vrouwen op KLM-vlucht

De achttien jonge vrouwen zouden zich op een KLM-vlucht van New York naar Amsterdam, en op hun terugreis vanaf Kiev naar Schiphol hebben misdragen. Volgens KLM weigerden ze de instructies van de bemanning op te volgen en mochten ze na het negeren van meerdere waarschuwingen niet meer mee met de KLM-vlucht van Schiphol naar New York. Een Delta-vlucht liep vervolgens vertraging op, omdat de inmiddels omgeboekte vrouwen kort na het instappen ook daar stennis zouden hebben getrapt en voor vertrek er weer uit zijn gezet.

De vrouwen en hun begeleider zijn uiteindelijk met een noodvisum naar Antwerpen gegaan om daar de sjabbat door te brengen. Sjabbat is voor orthodoxe-joden de rustdag waarop het gebruik van moderne vervoersmiddelen - zoals vliegtuigen- verboden is. Na de sjabbat zijn ze via Brussel terug naar New York gevlogen.

Angstig

Volgens advocaat Herman Loonstein, die zich vorige week om het lot van de vrouwen bekommerde, zijn de passagiers 'angstig' en durven ze niet meer met KLM of Delta te vliegen. De KLM-bemanning zou overdreven veel aandacht hebben besteed aan de vrouwen, door ze bijvoorbeeld om het minst of geringste te wijzen op hun mondkapjesgebruik. De geweigerde passagiers zijn van plan de kosten, die in de tienduizenden euro's lopen, te verhalen op KLM en Delta.

KLM: Geen onderzoek

Een woordvoerder van KLM laat NH Nieuws weten een onafhankelijk onderzoek 'niet relevant' te vinden. "Het is puur wangedrag dat ze aan boord vertoonde. Ze zijn er meerdere keren door de bemanning op gewezen", aldus de woordvoerder. De maatschappij is niet van plan voor de kosten op te gaan draaien.

Als KLM weigert mee te werken aan een onderzoek, wil advocaat Loonstein middels een rechtszaak de passagiers en bemanning onder ede laten verhoren.

Antisemitisme

Ook in de Verenigde Staten haalde het incident het nieuws. Een rabbijn uit New York liet Foxnews weten dat hij vermoedt dat er antisemitisme in het spel is. Loonstein wil nog niet zo ver gaan, maar vindt dat een onafhankelijk onderzoek antisemitisme moet uitsluiten.