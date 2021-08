Gemeente wil meer huizen bouwen en wil eind 2022 weten waar dat kan

Meer huizen in Heemskerk, dat is het streven van de gemeente. Nu wordt al onderzocht of dat op zes locaties in het dorp kan, maar wethouder Gaatze de Vries wil met hulp van inwoners alle andere mogelijke nieuwe woonlocaties in het dorp in kaart brengen. Het rapport, met een volledig overzicht, en een aansluitend haalbaarheidsonderzoek van de afzonderlijke locaties moet eind volgend jaar klaar zijn.

Als de raad in september voor het plan stemt, zal er eerst een enquête gehouden worden onder inwoners, bedrijven en winkeliers. Dat moet de gemeente een compleet beeld geven van waar nieuwe huizen kunnen komen en waar bestaande panden omgebouwd kunnen worden tot woning.

Aansluitend onderzoek moet duidelijk maken welke van die 'nieuwe' locaties het geschiktst zijn om ook daadwerkelijk nieuwe woningen te creëren.

Meer mogelijkheden

"Zo hopen we dat er mogelijkheden bijkomen, die we zelf nog niet in beeld hebben", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Dit plan komt namelijk bovenop de plannen voor nieuwbouw aan onder andere de Duitslandlaan en bij de Waterakkers."

Ook onderzoekt de gemeente al of ze nieuwe woningen kan creëren rond Eikenhof 2, De Velst, de vijver bij de Rosa Manussingel in Breedweer, het tankstation aan de Baandert en het bedrijfsgebied aan de Cornelis Groenlandstraat. En rondom het station is de gemeente in gesprek met omwonenden en winkeliers over de mogelijkheden.

Groen een centrale rol

In het toekomstige onderzoek moet duidelijk worden wat inwoners belangrijk vinden bij de nieuwbouw. In ieder geval 'speelt groen een centrale rol' voor de gemeente.

"Waar groen dreigt te verdwijnen moet het worden gecompenseerd, extra worden aangelegd. Of we onderzoeken hoe er in het groen gebouwd kan worden", zegt een woordvoerder van de gemeente.