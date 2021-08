Afgelaste festivaldag Finally Fiesta wordt zaterdag ingehaald

De tweede festivaldag van Finally Fiesta, die aanvankelijk afgelopen zondag zou plaatsvinden, is verzet naar komende zaterdag. Dat heeft de gemeente vandaag laten weten in een persbericht.

De vergunning voor afgelopen zondag werd zaterdag ingetrokken omdat de bezoekers tijdens de harde regen niet genoeg afstand hielden en te dicht op elkaar schuilden. De gemeente geeft aan dat de organisator en gemeente "in goed overleg zijn overeengekomen" dat Finally Fiesta verplaatst wordt naar aanstaande zaterdag.

Vanaf zaterdag is de nieuwe landelijke regeling 'kleinschalige buitenevenementen' van kracht. Bezoekers van kleinschalige evenementen (maximaal 750 bezoekers) moeten dan wel in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs, maar mogen eenmaal binnen de anderhalve meter en verplichte zitplaats loslaten.

Hard aan de bak

Omdat voor de tweede festivaldag van Finally Fiesta minder dan 750 kaarten zijn verkocht, kan de dag binnen deze regeling georganiseerd worden. "We zijn heel blij met het nieuws", vertelt festivalorganisator Jos Mechielsen aan NH Nieuws. "Mensen die voor zondag een kaartje hadden kunnen nu alsnog naar het festival en voor 750 mensen mag alles weer zaterdag."

Vandaag informeert de organisatie bij artiesten die afgelopen zondag zouden optreden of ze zaterdag beschikbaar zijn. "We moeten nu in één dag tijd alles weer in gang zetten", vertelt Mechielsen. "Dus we moeten hard aan de bak."

Zondag zouden onder anderen Gregor Salto, Jake Tarry, Praia Del Sol en Johnny Black optreden.