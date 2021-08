Koninklijke Luchtmacht maakt 'flypast' met straaljagers voor start Formule 1

"Het is een groot nationaal evenement en voorafgaand aan de race zullen jachtvliegtuigen een eerbetoon brengen. Dat gebeurt bij veel Formule 1-races. Op het circuit zal dan ook het volkslied klinken, gespeeld door het Orkest Koninklijke Luchtmacht. Samen met een artiest, maar ook daar mag ik nog niets over zeggen."

Bij de Koninklijke Luchtmacht kijken ze in ieder geval erg naar uit naar de terugkeer van het wereldevenement in Zandvoort. "We voelen ons als luchtmacht ook verbonden met de Formule 1. Het gaat allebei over snelheid, hoogwaardige technologie en teamwork. Ook bij ons moeten we er met een team voor zorgen dat één vlieger zijn of haar werk goed kan doen."

Niet té bewolkt

Het vliegen in formatie doen de piloten op zicht, dus het is wel belangrijk dat het niet te bewolkt is op 5 september. Ze komen één keer snel voorbij, op een minimale hoogte van 1.000 voet boven zeeniveau (305 meter). Als het volkslied heeft geklonken en de vliegtuigen voorbij zijn geraasd, kan de race beginnen, om klokslag 15.00 uur.