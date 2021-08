Piet Keur in Bakkie Pleur over Ajacied Berghuis: "Zoiets doe je gewoon niet "

De transfer van Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax maakte in voetbalminnend Nederland een hoop los. Dat vraagt natuurlijk ook om de mening van onze analisten Barry van Galen en Piet Keur in weer een nieuwe aflevering van 'Een Bakkie Pleur'.

Barry van Galen en Piet Keur over Steven Berghuis - NH Sport / Thomas Brood

"Ik vind zo'n overstap wel leuk. Ik zou het ook doen, want ik wil ook prijzen winnen in mijn leven", zegt Van Galen over de transfer. "Zoiets doe je gewoon niet", reageert Keur.

In bovenstaande video discussiëren Van Galen en Keur verder over de piktante overstap van de aanvoerder van Feyenoord naar Ajax.