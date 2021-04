Barry van Galen en Piet Keur slopen Ajax-taart

Ajax is zo goed als kampioen. Wij verrasten de oud-voetballers Barry van Galen en Piet Keur met een leuke Ajax-taart. "Het is de eerste keer dat ik geniet van iets van Ajax", vertelt Keur met een knipoog.

Calvin Stengs

Barry van Galen was niet te spreken over Calvin Stengs. "Tagliafico is de meest onbesuisde speler van de eredivisie. Dan moet de opdracht zijn, speel Stengs in. Hij moet dan Tagliafico opzoeken en dan heeft hij binnen tien minuten geel. Stengs heeft hem niet één keer opgezocht", verbaast Van Galen zich.

Owen Wijndal

"Het draait meer om Owen Wijndal dat hij opkomt dan om Jesper Karlsson. Dat is strategie dat Wijndal de achterlijn haalt en voorgeeft dat is soms best goed, maar je kan het ook variëren. Karlsson heeft een geweldig schot. Hij heeft geen één keer op goal geschoten", aldus Van Galen.