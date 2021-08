De Amerikaan Theodore Lisoski voelt zich als een vis in het water bij de Hilversumse Hurricanes. Drie jaar geleden emigreerde hij met zijn man naar Nederland en hij blijft zich verbazen over de andere omgang met homoseksuelen op het Nederlandse sportveld. "Ik mag hier mezelf zijn, een beetje gek net zoals zoveel Nederlanders", lacht hij.

Theodore ramt muren American Football-wereld neer: "Sport is niet homo of hetero" - NH Nieuws

American Football is in Nederland misschien wel een veel kleinere sport dan in de Verenigde Staten, maar momenteel speelt de Amerikaan Theodre Lisoski veel liever hier. "Het doet ze hier niks dat ik homo ben, ze struikelen meer over het feit dat ik geen Nederlands spreek", vertelt hij lachend.