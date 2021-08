Veel uitsupporters met FC Volendam mee naar competitiestart in Eindhoven

Er is in Eindhoven plaats voor 300 fans van de bezoekende club. Daarvan zijn zo'n 250 kaarten gekocht door fans van FC Volendam, meldt de club aan NH Sport. Supporters moeten in het bezit zijn van een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat je hersteld bent van het coronavirus.

Radio-uitzending NH Sport

NH Sport reist ook af naar Eindhoven en doet live verslag op NH Radio. De uitzending begint vrijdagavond om 19.00 uur met presentator Stef Swagers. De aftrap van de wedstrijd is om 20.00 uur. Het verslag vanuit Noord-Brabant komt van Edward Dekker.

Ook Telstar komt vrijdag in actie. De Witte Leeuwen spelen thuis tegen FC Emmen. Dat duel begint eveneens om 20.00 uur en is ook live te volgen in NH Sport. Erik-Jan Brinkman is de commentator in Velsen-Zuid.