De Aftrap: nieuwe talkshow bij start van nieuwe voetbalseizoen

Vanenburg was als voetballer in de jaren tachtig en negentig succesvol bij Ajax en PSV. Met de Eindhovenaren won hij in 1988 de Europa Cup I, de voorloper van de Champions League. In datzelfde jaar werd hij met het Nederlands elftal Europees kampioen. Tegenwoordig is de 57-jarige Vanenburg techniektrainer bij Ajax.

Natuurlijk gaat het aan tafel over de start van het nieuwe voetbalseizoen. Met het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV en de eerste speeldag in de eerste divisie. Mooie anekdotes komen voorbij. Halverwege de uitzending gaat Ed Guyt op bezoek bij topscorer Robert Mühren om een potje 'te knikkeren'. Ter afsluiting stellen de gasten hun favoriete elftal samen voor 'FC De Aftrap'.

Herkenbaar

"Dit is een programma waarin de kijker zich zeker herkent. Het gaat immers over hun favoriete voetbalclub", aldus Dekker. "Met aan tafel bekende gasten die weten waarover ze het hebben, omdat ze hun sporen in de voetbalwereld ruimschoots hebben verdiend." NH Sport maakt het programma in nauwe samenwerking met Lokale Omroep Volendam Edam (LOVE). De opname is in het geheel vernieuwde decors van de studio in Volendam.

De eerste uitzending van De Aftrap zie je vrijdagavond om 17.15 uur met daarna elk uur de herhaling in de carrousel.