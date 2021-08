Nieuw maatjesproject moet ziekenhuispatiënten ondersteunen: "Het is vaak eenzaam"

Vandaag starten, in samenwerking met de Noordwest Ziekenhuisgroep, een aantal buddyprojecten voor oncologie- en orthopediepatiënten. Voor bijvoorbeeld een kankerpatiënt kan zo'n zogenoemde buddy of maatje van belang zijn, zegt Irene Min van zorgstichting Marian Kaij. "Als je weinig familie hebt, sta je er soms ineens alleen voor."

"Dat geeft natuurlijk heel veel onrust bij een patiënt", aldus Irene. "Bovendien voel je je eenzaam als je in je eentje bent. Dan is het mooi als een buddy wat rust kan bieden."

Twee jaar geleden al begonnen de voorbereidingen van de buddyprojecten. "Bij de stichting vingen we signalen van patiënten die een maatje nodig hebben in hun ziekteproces. Samen met het ziekenhuis hebben we toen een werkgroep opgericht. Zo is het verder gegroeid."

Gisteren om 11.00 uur werd het startsein van het initiatief gegeven met de onthulling van een bord in de binnentuin van het ziekenhuis in Alkmaar.

Ook kan een buddy er voor een patiënt zijn, door gewoon even samen koffie te drinken of een spelletje te spelen.

Naast dat een buddy logistieke zorgen bij een patiënt kan wegnemen, helpt de vrijwilliger ook met bijvoorbeeld het in de gaten houden van de agenda, aldus Irene. "Patiënten moeten in het begin vaak heel veel heen en weer naar het ziekenhuis en raken daardoor misschien het overzicht kwijt. Het is fijn als een buddy daarin kan ondersteunen."

"Er voor iemand zijn, zonder zelf het verhaal over te nemen, is heel belangrijk"

Een buddy moet volgens Irene flexibel en empathisch zijn. Ook moet iemand goed kunnen luisteren. "Er voor iemand zijn, zonder zelf het verhaal over te nemen, is heel belangrijk." Ook een rijbewijs is nodig om buddy te kunnen worden. "Als buddy kun je vaak helpen door de patiënt van en naar ziekenhuisafspraken te brengen, dus aan een rijbewijs ontkom je niet."

Hoewel dit initiatief pas net van start is gegaan, heeft stichting Marian Kaij grote plannen voor in de toekomst. "We beginnen klein en willen eerst een solide basis opbouwen. Als deze pilot positief uitpakt, breiden we graag uit naar andere specialismen of instellingen. Dat is onze doelstelling."

De stichting is vernoemd naar een ziekenhuisvrijwilliger, waar Irene door werd geïnspireerd. Op de website van Marian Kaij is meer informatie over het buddyproject te vinden.