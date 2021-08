Woekerende waterpest vergalt vaarplezier in Heemstede: "Het stinkt ook"

Bewoners van de straat Waterhof in Heemstede hebben veel last van het plantje 'waterpest' in de gracht achter hun woningen. Waarschijnlijk heeft iemand daar een aquarium geleegd en daarna is de zoetwaterplant enorm gaan woekeren. Bootjes dreigen erin vast te lopen en de stank is niet te harden.

Alex van Eijk over de oorzaak van de woekerende waterpest in Heemstede - NH Nieuws

Uiteindelijk kwam er toch hulp. "Gelukkig is de gemeente vanmorgen geweest en ze hebben met een veegboot heel veel waterpest uit het water gehaald", vertelt van Eijk. De oplossing van het probleem leek in zicht, maar volgens de Heemstedenaar is de opruimactie niet helemaal goed verlopen.

"Het stinkt", aldus een Heemsteedse die naar de berg waterpest komt kijken. "Ik ken het plantje wel van vroeger, want ik had het ook in mijn aquarium zitten." Alex van Eijk is er ook zeker van dat het waterpest is. "We zijn met het plantje naar een dierenwinkel gegaan, die ook aquariums verkoopt. En daar zeiden ze ook dat het waterpest was."

'Door vakantieperiode later ingegrepen'

Een woordvoerder van de gemeente Heemstede laat weten dat het water in de Heemsteedse gracht al een aantal weken wordt gemonitord. "Door het zonnige weer is de afgelopen twee weken de groei erg toegenomen. Daarom is besloten de waterplanten te laten verwijderen. Vanwege de vakantieperiode duurde het even voordat de aannemer het werk kon inplannen."

De gemeente doet nu zelf ook nog onderzoek naar de plantensoort, in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Op basis van die uitkomst wordt bepaald wat er straks verder moet gebeuren. De Heemstedenaren wachten dat onderzoek niet af en gaan dus zelf de strijd verder aan met het woekerende waterplantje. Want ze willen heel graag snel weer het water op met hun bootjes.