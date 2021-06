Hulp gezocht: zo moet vervelende waterplant uit Loosdrechtse Plassen verdwijnen

De waterplant cabomba is al jaren een groot probleem in de Loosdrechtse Plassen. Het groeit en het groeit en zorgt ervoor dat andere planten verdwijnen, jachthavens dichtgroeien en zwemmen onmogelijk is. Alle gebruikers van de plassen wordt nu gevraagd te helpen om de waterplant een kopje kleiner te maken.

"Cabomba heet ook wel de waterwaaier en is een aquariumplant dat ooit naar Nederland is gehaald vanuit Brazilië. Dus het is een exoot", zo legde Kees Blase eerder uit. En hoe deze aquariumplant dan in de Loosdrechtse Plassen terecht is gekomen? Waarschijnlijk hebben meerdere mensen hun aquarium geleegd in het water.

Kees Blase zet zich al jaren in tegen de waterplant waardoor de overlast in de plassen al minder is geworden. Maar het is een hardnekkige plant die keer op keer terugkomt en door groeit. Cabomba kan zich makkelijk verspreiden door losse stukken plant die verderop wortel schieten. Het zorgt ervoor dat de plassen in no-time dichtgroeien en varen en zwemmen amper gaat.

Hulp gevraagd

Daarom start er nu een campagne om te zorgen dat iedereen helpt bij het opruimen van deze exotische waterplant. Vaar of zwem je door de planten heen? Verzamel dan de losse plantdelen en leg ze op de waterkant.

Bekijk hier hoe je de plant met een hark uit het water kan vissen: