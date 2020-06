Harken op de bodem: deze mannen zorgen dat je kunt varen op de Loosdrechtse Plassen

LOOSDRECHT - Je ziet hem niet zo snel, maar de waterplant cabomba is al jaren een groot probleem in de Loosdrechtse Plassen. Het groeit en het groeit en zorgt ervoor dat andere planten verdwijnen, jachthavens dichtgroeien en zwemmen onmogelijk is. Maar Kees Blase gaat de strijdt aan met deze woekerende waterplant.

Het is de Week van de Invasieve Exoten, waarin aandacht wordt gevraagd voor planten en dieren die hier eigenlijk niet thuishoren. Cabomba is daar één van. "Cabomba heet ook wel de waterwaaier en is een aquariumplant dat ooit naar Nederland is gehaald vanuit Brazilië. Dus het is een exoot", zo legt Kees Blase uit. "Maar het is ook een overwoekerende plant, daarom noemen we het een invasieve exoot."

En hoe deze aquariumplant dan in de Loosdrechtse Plassen terecht is gekomen? Waarschijnlijk hebben meerdere mensen hun aquarium geleegd in het water.

Blase zet zich al jaren in tegen de waterplant. Hij woont aan de Vuntusplas in Loosdrecht en hij merkte hoe die langzaamaan dichtgroeide en andere planten verdreef. "De mooie zwanenbloem, de groot blaasjeskruid en zelfs de waterdrieblad. Acht jaar geleden waren die er nog, maar zijn nu verdwenen. Overwoekerd door de cabomba", vertelt Blase terwijl we over de Vuntusplas varen.