VV Alkmaar ontslaat trainer Corina Dekker en benoemt Mark de Vries tot opvolger

De wegen van VV Alkmaar en hoofdtrainer Corina Dekker scheiden. De club meldt dat er binnen de organisatie onvoldoende draagvlak is. Mark de Vries is de opvolger bij de Alkmaarders, die uitkomen in de eredivisie voor vrouwen.

“Het was een zwaar besluit om te nemen", zegt algemeen manager Patrick Tenthof. "Corina heeft zich vanaf dag één voor de volle honderd procent ingezet voor onze club en is zeer belangrijk geweest in de ontwikkeling van VV Alkmaar. We hebben heel veel respect voor Corina als mens en trainer en willen Corina bedanken voor haar inzet. Voor het clubbelang zien we ons genoodzaakt om ingrijpende veranderingen in de technische staf door te voeren."

Dekker stond sinds het seizoen 2018/2019 aan het roer bij VV Alkmaar. "Ik betreur de breuk tussen mij en de club maar ben ook heel dankbaar voor de kansen en de ruimte die ik heb gehad. Ik kijk terug op een mooie en leerzame tijd waarin ik mezelf heb kunnen ontwikkelen tot de trainster die ik vandaag de dag ben."