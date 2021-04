Ajax Vrouwen rekenen af met ADO Den Haag, VV Alkmaar doelpuntrijk gelijk

Ajax Vrouwen heeft goede zaken gedaan in de kampioenspoule van de vrouwen eredivisie. In eigen huis wonnen de Amsterdammers met 2-0 van ADO Den Haag.

Chasity Grant opende na een half uur spelen de score voor Ajax Vrouwen. De 20-jarige speelster werd ged gevonden door Linda Bakker en krulde de bal in de verre hoek. In de blessuretijd verzilverde Nikita Tromp een strafschop en gooide daarmee het duel in het slot: 2-0.

Ajax komt door de overwinning in punten gelijk met PSV, dat nog een duel minder gespeeld heeft. De Eindhovenaren gaan zondag op bezoek bij FC Twente. Vorige week won PSV vrouwen met 3-1 van Ajax.

VV Alkmaar

De voetbalvrouwen van VV Alkmaar speelden in de degradatiepoule tegen PEC Zwolle en kwamen na een half uur spelen op voorsprong via Chimera Ripa. Zeven minuten later trok Marushka van Olst de stand weer gelijk voor de Zwollenaren. Na rust kwam PEC op voorsprong door een eigen doelpunt van Maudy Stoop. Dankzij Ripa en Sanne Koopman keerde VV Alkmaar het duel om in een 3-2 voorsprong, maar Evi Maatman wist alsnog een punt uit het vuur te slepen voor PEC: 3-3.