Halve finale KNVB-beker eindpunt voor titelhouder Ajax Vrouwen

De ontmoeting tussen PSV en Ajax betekende een herhaling van de bekerfinale van 2017 en 2018. Twee keer trok Ajax, de winnaar van de laatste drie edities, aan het langste eind (2-0 en 3-1). In 2019 won Ajax in de finale van PEC Zwolle (2-1).

De Amsterdammers begonnen sterk, maar de bal viel aan de andere kant in het doel. Romée Leuchter scoorde na 10 minuten de eerste en enige goal van de wedstrijd. In de tweede helft kwamen er opnieuw kansen voor Ajax, maar Samantha van Diemen, Nikita Tromp en Stefanie van der Gragt kregen de bal er niet in. Aan de andere kant was Smits nog dichtbij de 2-0.

In de finale speelt PSV tegen ADO Den Haag, dat zaterdag wist af te rekenen met FC Twente. Vorig jaar werd het bekertoernooi afgebroken vanwege de coronacrisis en was er geen winnaar.