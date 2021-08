Festivals kritisch op nieuwe maatregelen kabinet: 'Zwabberbeleid'

Festivalorganisatoren zijn kritisch op de maatregelen die het kabinet vanmiddag aankondigde over eendaagse festivals na 13 augustus. Tijdens een persconferentie zei premier Rutte onder meer dat festivals maximaal 750 bezoekers mogen toelaten en dat is volgens de organisaties niet kostendekkend. Ook zei hij dat op 14 augustus misschien toch 'meer kan' en dus weten organisatoren nog steeds niet waar ze aan toe zijn.

NH Nieuws

Bij Dance Valley op recreatiegebied Spaarnwoude, normaal gesproken een groot festival met 30.000 mensen, gaan ze ook na de persconferentie door met het opbouwen van het terrein. "Vandaag werken we in ieder geval wel door. Misschien dat we morgen anders besluiten", vertelt organisator Brian Bout. Hij bleef na het zien van de persconferentie in verwarring achter. Na het bekendmaken van de maatregelen, zei premier Rutte het volgende: "Mocht het zo zijn dat we op 13 augustus meer kunnen doen. Dat we zeggen: ja, op 14 augustus kan er toch meer. Dan kan een evenement natuurlijk besluiten om toch door te gaan", aldus Rutte. Bekijk hieronder de uitspraken van premier Rutte tijdens de persconferentie.

Mark Rutte persconferentie over nieuwe maatregelen festivals - NH Nieuws

En dus wil Bout niet volledig uitsluiten dat zijn festival op 14 augustus 'gewoon' door kan gaan. Wel is hij het 'zwabberbeleid' van het kabinet zat, zegt hij. "We hebben aangetoond met Fieldlab dat het organiseren van een feest gewoon kan. De overheid weet dat het veilig kan. Dus die 'nee' slikken we eigenlijk niet." Bekijk hieronder het interview met Brian Bout.

Interview met organisatie Dance Valley - NH Nieuws

Het festival Landjuweel in Ruigoord is al maanden bezig met de organisatie en ziet nu veel plannen in duigen vallen. "Ontzettend balen dat alles wat wij bij Landjuweel verzonnen hadden niet door kan gaan", zegt Marco de Goede van Ruigoord. "Er kan maar 20 procent van de bezoekers komen. Maar wie laten we dan komen? Bovendien: kun je dat ook financieel doen? Je vaste lasten dalen niet met minder bezoekers." De Goede wilde aanvankelijk drie dagen lang 4000 bezoekers verwelkomen. Plus nog eens 1000 man personeel. "Voor Amsterdam is dit heel erg onwerkbaar. Dit betekent effectief dat festivals niet door kunnen gaan. Of het nu Loveland, Landjuweel of Georgie's is: je zit allemaal met hetzelfde probleem, want je maakt veel kosten en dan heb je veel bezoekers nodig. Met weinig bezoekers maak je zeker verlies." Bekijk hieronder de reportage over Landjuweel op Ruigoord.

Landjuweel gaat met maximaal 750 bezoekers door - NH Nieuws