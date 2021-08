Rutte: Kleine eendaagse festivals alleen onder 'strikte voorwaarden' mogelijk

Het kabinet heeft een advies gevraagd aan de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT). Dat vindt het op dit moment alleen verantwoord om kleine evenementen te laten doorgaan. "We zien dat het aantal positieve testen gelukkig afneemt. Er is op dit moment geen aanleiding tot het nemen van extra maatregelen", liet demissionair premier Mark Rutte weten.

De festivals moeten buiten zijn of in een tent die aan vier zijden open is. Ook moeten bezoekers zijn gevaccineerd, corona hebben doorgemaakt, of een testuitslag hebben.

Het festivalseizoen kwam op losse schroeven te staan, toen het kabinet deze zomer de coronamaatregelen weer aangescherpte. Na versoepelingen in juni liepen de besmettingen snel op, waardoor het kabinet besloot in te grijpen. Het aantal besmettingen is de afgelopen week weer gedaald.

Kort geding

Nadat vorige week door het kabinet bekend werd gemaakt dat alle meerdaagse festivals met camping tot september niet door konden, was er direct vraag naar de haalbaarheid van eendaagse festivals deze zomer.

Festivalorganisator ID&T en meer dan veertig aangesloten evenementenorganisatoren hadden aangekondigd een kort geding aan te willen spannen. De festivalorganisaties wilden voor 1 augustus duidelijkheid.

Het kabinet wilde eigenlijk pas later deze beslissing nemen, maar vanwege het kort geding is het besluit vandaag gemaakt. Het is nog onduidelijk of ID&T na deze nieuwe maatregelen haar kort geding nog doorzet.

