48 dagen roeien voor Bibian Mentel: "Kippenvel van haar doorzettingsvermogen"

Er vaart de komende weken een vreemde groene boot op het IJsselmeer bij Medemblik. In de boot zitten drie vrouwen en ze trainen voor een tocht van 5.000 kilometer over de oceaan, de Atlantic Challenge. Het is een race, maar voor de vrouwen is het ook een middel om zoveel mogelijk geld op te halen voor de Mentelity Foundation van de onlangs overleden snowboarder Bibian Mentel. "Haar doorzettingsvermogen, daar krijg ik gewoon kippenvel van", zegt oceaanroeier Debby Bijl.

De felgroene Queen Of Hearts glijdt over het water. Slag na slag voeren de roeiers Debby Bijl uit Julianadorp, Bettina de Wild uit Callantsoog en Iris Noordzij uit Friesland hun conditie op voor een recordpoging voor 'vrouwen 3'. Ze hopen in december de tocht van de Canarische naar de Caribische eilanden in 48 dagen te volbrengen. Debby Bijl: "Dat doen het voor Bibian Mentel. We willen dat haar stichting door kan gaan en daarvoor willen we veel geld ophalen."

Walvissen en dolfijnen

De oceaanroeiers hebben een speciale wedstrijdboot. Die is net in Nederland aangekomen, dus het trainen kan beginnen. Dat betekent veel uren maken, zowel overdag en 's nachts. Voor de tocht van 48 dagen moet alles moet aan boord zijn van navigatie tot een voorraad eten voor minimaal zestig dagen. "We kunnen gelukkig goed met elkaar opschieten. We roeien op toerbeurt en in de pauzes kunnen we rusten, wassen en eten maken voor elkaar," vertelt Debby Bijl.

Row For Impact, onder die naam gaan de vrouwen de uitdaging aan. Maar behalve het roeien voor het goede doel gaat het voor de vrouwen vooral ook om de persoonlijke uitdaging en de ervaring straks op de grote, open oceaan. Bijl: "Veel walvissen, dolfijnen, zonsondergangen, fluorescerend water. Alleen maar water om ons heen. Het lijkt me geweldig."