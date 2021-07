Lilian de Geus kan medaille vergeten, Heiner ruikt het podium

Voor windsurfster Lilian de Geus is het onmogelijk om een medaille te behalen op de Olympische Spelen. Op het water in Tokio bezet de RS:X-surfster momenteel de vijfde plaats, maar haar achterstand op de nummer drie is te groot.

Op de laatste dag voor de medal race van aanstaande zaterdag voer De Geus naar de negende, vijfde en vierde plaats. Daardoor bleef ze op de vijfde plaats in het algemeen klassement met 22 punten achterstand op de nummer drie. Daardoor is een podiumplaats op de Spelen inmiddels niet meer mogelijk voor de 29-jarige Blaricumse.

"Dit is bitter", zei De Geus teleurgesteld na de race tegen de NOS. Aangezien de RS:X-klasse de volgende edities niet meer op het programma staat, was het haar laatste kans op olympisch eremetaal. "Ik ben trots op wat ik gedaan heb, maar ik had graag die olympische medaille gehad. Nu ga ik nog een laatste dag genieten in de RS:X-klasse en daarna gaat de plank weg. Dan wordt het waarschijnlijk foilen."

Heiner

Nicholas Heiner heeft een prima dag doorgemaakt in het water van Enoshima. De windsurfer uit Enkhuizen noteerde in de Finn twee keer een tweede plaats en steeg daardoor van de zesde plek in het klassement naar de vierde. Het podium komt ineens dus heel dichtbij voor de windsurfer, die in het toernooi lijkt te groeien.

Berkhout

Het duo Lobke Berkhout (uit Amsterdam) en Afrodite Zegers zijn teleurstellend begonnen in de 470-klasse. Het duo kwam op hun tweede dag als elfde over de finish in hun laatste race en staan daardoor op een veertiende plaats in het klassement.

"Ons toernooi is wel voorbij, kun je zeggen", zei Berkhout na haar race. De 39-jarige winnares van olympisch zilver in 2008 en brons in 2012 legde uit waardoor het er niet uitkwam deze Spelen. "In deze condities zijn we gewoon niet goed genoeg. Dat ligt met name aan een stukje scherpte en helderheid samen."