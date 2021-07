Geen verbetering voor windsurfster Lilian de Geus; nog altijd zesde

Het is Lilian de Geus maandag niet gelukt te stijgen op de Olympische Spelen. De windsurfster uit Blaricum staat na zes races nog steeds zesde in RS:X-klasse.

Ze werd achtste in de eerste race van dag. Dat was hetzelfde resultaat als in de eerste race van gisteren. Daarna deed De Geus het beter met een derde plaats. In de derde en laatste race van de dag eindigde de Noord-Hollandse als elfde.

Na zes van de twaalf races is De Geus nog altijd de nummer zes in het klassement. Charline Picon, Emma Wilson en Lu Yunxiu vormen de top drie. Zij hebben een ruime voorsprong op de rest met respectivelijk 14, 14 en 16 punten. De Geus heeft al 31 punten.

Er volgen nog zes reguliere races en daarna is de medalrace met dubbele punten.