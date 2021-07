822 mensen positief getest op corona; fors minder dan vorige week

Verhoudingsgewijs telt gemeente Heerhugowaard de meeste besmettingen. Per 100.000 inwoners zijn daar week zo’n 352,5 mensen positief getest. In de praktijk betekent het dat in de gemeente Heerhugowaard afgelopen week 203 personen positief zijn getest op corona. Eén persoon is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

In Alkmaar ligt het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners lager. Daar zijn afgelopen week per 100.000 inwoners zo’n 279 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat in de gemeente Alkmaar afgelopen week 305 personen positief zijn getest op corona.

De gemeente met de minste (geregistreerde) besmettingen per 100.000 inwoners is Bergen. Per 100.000 inwoners zijn daar 191 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat 57 mensen positief getest zijn op het virus.

Om verschillende gemeentes goed met elkaar te kunnen vergelijken zijn de testcijfers omgerekend naar 100.000 inwoners per gemeente.