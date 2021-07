1.528 mensen positief getest op corona in de regio; vooral niet (volledig) gevaccineerden

In Alkmaar en omstreken zijn de afgelopen week 1.528 mensen positief getest op het coronavirus. Hiervan zijn twee mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Het risiconiveau ‘ernstig’ is van toepassing op de regio.

De gemeente Alkmaar spant de kroon. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week zo’n 620 mensen positief getest. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde, waar per 100.000 inwoners 8.074 mensen besmet met het coronavirus. In de praktijk betekent het dat er in de gemeente Alkmaar de afgelopen week 678 personen positief zijn getest op corona.

In Castricum ligt het aantal nieuwe besmettingen lager. Daar zijn in de afgelopen week per 100.000 inwoners zo’n 395 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen week 142 personen positief hebben getest op corona.

Meeste positief geteste mensen niet (volledig) gevaccineerd

Het overgrote deel van de positief geteste mensen in Alkmaar en omstreken was nog niet (volledig) gevaccineerd tegen het virus, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. GGD Hollands Noorden heeft afgelopen week de 500.000ste corona-vaccinatie gezet. Daarbij komt nog een onbekend aantal inentingen die huisartsen en zorginstellingen hebben toegediend.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: