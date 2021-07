Ruben S. blijft zeker tot oktober in hechtenis voor dood Heiloose Jaymie

Ruben S. blijft zeker tot de volgende pro forma-zitting van zijn rechtszaak op 18 oktober in voorlopige hechtenis. Hij wordt verdacht van doodslag in de zaak van de dood van Jaymie uit Heiloo op een 'drugsfeestje' in Heemskerk in januari dit jaar. De advocaat van S., Arthur van der Biezen, betoogde gisteren in de rechtszaal dat er geen grond was hem verder vast te houden, maar de rechter oordeelde vanochtend anders.