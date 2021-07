Handbalsters overtuigen met doelpuntrijke overwinning op Zuid-Korea

Zowel Nederland als Zuid-Korea startten scherp aan de wedstrijd, die begon met een karrenvracht aan doelpunten. Na zeven minuten stond er een gelijke stand van 5-5 op het scorebord. Het verdere verloop van de eerste helft lagen de ploegen dichtbij elkaar.

Na achttien minuten trok Oranje een gaatje van twee punten (11-9) dankzij een fraaie treffer van de Heerhugowaardse Bo van Wetering. Nycke Groot, die vlak voor de Spelen weer terugkeerde in het Nederlandse team, liet haar wereldklasse zien met een no-look pass, waarna Danick Snelder met een fraaie lob afmaakte. Met snel en dynamisch handbal trok Oranje het duel meer naar zich toe (13-11).

Overtuigend

Richting de rust kwam het Nederlands team in de wedstrijd en maakte het op basis van individuele klasse het verschil. Dankzij een aantal snelle treffers was de stand halverwege 15-19 in het voordeel van Oranje. Ook in de tweede helft trokken de handbalsters de lijn door tegen de Koreanen. Het spel vloeide van links naar rechts en de doelpunten vielen gemakkelijk. Daardoor was het al snel 26-20 en bleef de ruime voorsprong gewaarborgd.

De handbalsters hielden de voet niet van het gaspedaal en scoorde er ook richting het einde nog flink op los. De teller bleef uiteindelijk steken op 43-36 voor Nederland.

Dankzij de tweede overwinning gaat Oranje aan kop in de groep. Donderdag om 9 uur 's ochtends is Angola de volgende tegenstander.