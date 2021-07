Thuisfront Schoorl zit morgen vol spanning voor de buis voor kajakster Martina

Martina Wegman start morgen rond 6.50 uur in de 'Kayak K1-klasse'. Zo'n 9.275 kilometer kijken haar zus Querine, vader Erik en moeder Brigit dan mee voor de televisie. Op het scherm zal de kunstmatige wildwaterrivier in het Kasai Canoe Slalom Centre in Tokio te zien zijn.

Martina, Querine en Remi deden allemaal mee aan internationale wedstrijden. Jarenlang lag de focus bij Martina - die een internationale bekendheid in de sport is - op het wildwaterkajakken. Het is een extreme sport: ze vaart met de stroming mee van metershoge watervallen af en kajakt tussen de krokodillen door.

Erik raakte in 1991 betrokken bij een bedrijf dat kajakreizen organiseert. In 2002 nam hij dat bedrijf samen met zijn gezin over. "Het is eigenlijk een hobbybedrijf, als timmerman verdiende ik meer", vertelt hij. "Maar welke ouder kan zeggen dat hij met z'n kids de hele zomer op pad is om samen met hun bedrijf bezig te zijn?"

"Ze waren een aantal keren per week op zee aan het paddelen", vertelt hun vader. "Je leert op zee niet heel goed je techniek, maar je leert wel beheersing en om lef te kweken." Tijdens de vakantie gaat het gezin naar plekken in Europa waar geschikte rivieren zijn. "Locals gingen een uurtje trainen, maar zij waren van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in de golf aan het spelen", vertelt Erik Wegman.

Haar sport brengt Martina de hele wereld rond. Ze woont de helft van het jaar met haar man in Nieuw-Zeeland. Toch gaan de risico's van het wilde water haar op een gegeven moment tegenstaan. Via haar man komt Martina dan in aanraking met het slalomkajakken. Hij beoefent de sport in Nieuw-Zeeland op hoog niveau.

Focus op de Spelen

Sinds 2016 heeft Martina haar ogen gericht op de Olympische Spelen. Daarvoor traint ze voornamelijk aan de andere kant van de wereld. "Ze is normaal de helft van het jaar in Nieuw-Zeeland", vertelt haar zus Querine. "Als ze hier is gaat ze Europa in om wedstrijden te spelen. Af en toe is ze een weekje hier in Schoorl."

Martina bemachtigde haar ticket voor de Spelen in 2019. Daarmee is ze de eerste Nederlander in twaalf jaar tijd die een startbewijs heeft voor de kanoslalom. "Ze doet haar uiterste best om te winnen, maar heeft evenveel plezier ongeacht de uitslag", vertelt haar vader.

De wedstrijd van Martina is morgen om 6.00 te zien via Eurosport en Discovery+.